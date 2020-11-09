Лопырева увидела спланированную атаку в сливе интимного видео Дзюбы

Слив в сеть интимного видео капитана сборной России по футболу Артема Дзюбы мог стать результатом спланированной атаки на спортсмена. Такое предположение в беседе с «Газетой.Ru» сделала российская модель и телеведущая Виктория Лопырева.

По ее мнению, на это указывают «идеально» подобранное время публикации и синхронность распространения видеозаписи.

«Вбрасывают контент совсем не случайно и неслучайные люди. Я думаю, что в случае с Артемом было именно так. Во-первых, выбрано идеальное время для новости — накануне решающей игры клуба и вызова в сборную. Во-вторых, бросается в глаза синхронность распространения. Вижу стиль профессионалов-пиарщиков», — пояснила ведущая.

Она добавила, что сама сталкивалась с подобной ситуацией несколько лет назад.

«Пару лет назад мой аккаунт в Instagram был взломан. Ощущение была такое, что пришел домой, а кто-то похозяйничал у тебя в квартире. Есть только один способ не увидеть свои «голые» фотографии в интернете — не фотографироваться голыми на телефон», — заключила Лопырева.

Ранее в интернете появилось видео интимного характера, где запечатлен Дзюба. После этого тренерский штаб сборной России принял решение не вызывать футболиста на ноябрьский сбор команды.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Как в аду побывал»: Дзюба рассказал о скандальном видео