Арбитры Вилков и Безбородов отстранены до конца года

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц заявил, что арбитры Михаил Вилков и Владислав Безбородов отстранены от работы до конца года.

«До конца года Вилков судить точно не будет, а дальше посмотрим. Это касается не только его, но Безбородова», — цитирует Хачатурянца «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Вилков солгал членам контрольно-дисциплинарного комитета (РФС) при рассмотрении протеста «Рубина», а Безбородов допустил ошибки в матче 12-го тура чемпионата страны между «Краснодаром» и московским «Спартаком».