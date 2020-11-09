Правительство упростило порядок выезда российских спортсменов за рубеж для участия в международных соревнованиях, сообщается на официальном сайте кабмина.

«Российские спортсмены, тренеры, судьи и другие специалисты в области физической культуры смогут выезжать за границу по упрощенным правилам. Распоряжение об этом подписал Михаил Мишустин», — говорится в заявлении.

Министерство спорта будет составлять список атлетов, которые планируют принять участие в турнирах за пределами России, после чего будут направлять его в ФСБ и Росавиацию.

Также распоряжение снимет для спортсменов запрет на проезд через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска через российскую границу.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировал на информацию о возможном проведении всех матчей чемпионата Европы — 2020 в России.