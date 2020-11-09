Автобус «Локомотива» попал в ДТП в Москве
Карен Саркисян
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Московское «Динамо» обыграло столичный «Локомотив» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 5:1.
После игры автобус московского «Локомотива» попал в ДТП в Москве, сообщает Telegram-канал «Фалькао не приехал».
По сообщению источника, водитель не успел затормозить и автобус столкнулся с машиной.
Повреждения оказались минимальными и футболистам пришлось разъезжаться на такси.
РПЛ. 14-й тур
«Динамо» — «Локомотив» — 5:1
Голы: 1:0 — Евгеньев, 3; 2:0 — Н'Жье, 33; 2:1, — Зе Луиш, 45; 3:1 — Лесовой, 60; 4:1 — Фомин, 86; 5:1 — Рауш, 90.