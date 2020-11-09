Автобус «Локомотива» попал в ДТП в Москве

Московское «Динамо» обыграло столичный «Локомотив» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 5:1.

После игры автобус московского «Локомотива» попал в ДТП в Москве, сообщает Telegram-канал «Фалькао не приехал».

По сообщению источника, водитель не успел затормозить и автобус столкнулся с машиной.

Повреждения оказались минимальными и футболистам пришлось разъезжаться на такси.



РПЛ. 14-й тур

«Динамо» — «Локомотив» — 5:1

Голы: 1:0 — Евгеньев, 3; 2:0 — Н'Жье, 33; 2:1, — Зе Луиш, 45; 3:1 — Лесовой, 60; 4:1 — Фомин, 86; 5:1 — Рауш, 90.

Ранее «Спартак» упустил победу над «Уралом» в матче РПЛ.