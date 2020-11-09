Главный тренер «Динамо» прокомментировал победу над «Локомотивом» в РПЛ

Московское «Динамо» обыграло столичный «Локомотив» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 5:1.

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц после игры прокомментировал победу бело-голубых.

По словам тренера, три игры и девять очков — это отличный результат. Шварц отмечает, что принял команду, у которой был хороший фундамент.

«Сегодня мы забивали хорошие мячи и хорошо выходили из обороны в атаку. Это нужно выделить. Нам нужно будет выбрать правильное направление, играть с мячом, выбирать верные позиции», — сказал он.



РПЛ. 14-й тур

«Динамо» — «Локомотив» — 5:1

Голы: 1:0 — Евгеньев, 3; 2:0 — Н'Жье, 33; 2:1, — Зе Луиш, 45; 3:1 — Лесовой, 60; 4:1 — Фомин, 86; 5:1 — Рауш, 90.

Ранее «Спартак» упустил победу над «Уралом» в матче РПЛ.