Главный тренер ЦСКА прокомментировал победу над «Ростовом» в РПЛ

Московский ЦСКА обыграл футбольный клуб «Ростов» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 2:0.



В составе ЦСКА забитыми мячами отметились Константин Кучаев и Федор Чалов.

Главный тренер ЦСКА после игры прокомментировал победу красно-синих, передает «Чемпионат.com».

По словам тренера, ЦСКА стал более зрелой командой. Гончаренко отмечает, что приход новых игроков мотивировал команду.

«Добавляем в качестве тренировок и интенсивности, собраннее играем в защите, наработали новую схему. Но многие моменты еще должны отработать и добавить», — сказал он.

РПЛ. 14-й тур

ЦСКА — «Ростов» — 2:0

Голы: 1:0 — Кучаев, 20; 2:0 — Чалов, 74.



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