Живоглядов, Джанаев и Бакаев вызваны в сборную России на ноябрьские матчи
Андрей Черников
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Защитник московского «Локомотива» Дмитрий Живоглядов, хавбек столичного «Спартака» Зелимхан Бакаев и вратарь «Сочи» Сослан Джанаев вызваны в сборную России на ноябрьские матчи, передает Twitter национальной команды.
На контрольный матч с Молдавией, а также игры Лиги наций с Турцией и Сербией не приедут Антон Шунин (ОРВИ), Марио Фернандес и Игорь Смольников (у обоих — повреждение мышцы задней поверхности бедра), а также Артем Дзюба.
Ранее Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию с публикацией ролика с Дзюбой.