«Динамо» разгромило «Локомотив» в матче РПЛ

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Московское «Динамо» обыграло столичный «Локомотив» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 5:1.

В составе победителей точными ударами отметились Роман Евгеньев, Клинтон Н'Жье, Даниил Лесовой, Даниил Фомин и Константин Рауш. За красно-зеленых отличился Зе Луиш.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

РПЛ. 14-й тур
«Динамо» — «Локомотив» — 5:1
Голы: 1:0 — Евгеньев, 3; 2:0 — Н'Жье, 33; 2:1, — Зе Луиш, 45; 3:1 — Лесовой, 60; 4:1 — Фомин, 86; 5:1 — Рауш, 90.

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