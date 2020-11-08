Президент ФФККР порассуждал о допуске Медведевой на ЧР без отбора

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков порассуждал о допуске Евгении Медведевой на чемпионат России без отбора, передает «Спорт день за днем».

Напомним, чтобы отобраться на чемпионат России нужно выступить на двух этапах национального Кубка. Медведева не сможет выполнить данное условие из-за травмы.

«Мы его будем обсуждать данный вопрос в целом. Это не должно касаться только Медведеву. У многих спортсменов есть различного рода сложности в связи с непредвиденными событиями», — сказал Горшков.

Ранее Даниил Глейхенгауз оценил шансы Медведевой выступить на Гран-при России.