Опубликован состав сборной России на матч Кубка Карьяла против Чехии

Опубликован состав сборной России на третий матч Кубка Карьяла против Чехии.

Вратари: Аскаров (Ахтямов);

1-е звено: Чайка — Седов, Амиров — Хуснутдинов — Подколзин;

2-е звено: Мухамадуллин — Чистяков, Афанасьев — Сафонов — Чинахов;

3-е звено: Кирсанов — Шеховцов, Грицюк — Башкиров — Грошев;

4-е звено: Бычков, Спиридонов — Злодеев — Бардаков, Мингачев.

Напомним, что игра пройдет в Хельсинки на стадионе «Хартвалл Арена». Стартовое вбрасывание состоится в 14.30 по московскому времени.

Чешская сборная лидирует в турнирной таблице, имея в своем активе шесть очков после двух игр. Подопечные Игоря Ларионова с пятью очками располагаются на второй строчке.

Ранее сообщалось, что президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк похвалил вратаря сборной России Ярослава Аскарова после матча против Швеции