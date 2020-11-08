Опубликован состав сборной России на матч Кубка Карьяла против Чехии
Опубликован состав сборной России на третий матч Кубка Карьяла против Чехии.
Вратари: Аскаров (Ахтямов);
1-е звено: Чайка — Седов, Амиров — Хуснутдинов — Подколзин;
2-е звено: Мухамадуллин — Чистяков, Афанасьев — Сафонов — Чинахов;
3-е звено: Кирсанов — Шеховцов, Грицюк — Башкиров — Грошев;
4-е звено: Бычков, Спиридонов — Злодеев — Бардаков, Мингачев.
Напомним, что игра пройдет в Хельсинки на стадионе «Хартвалл Арена». Стартовое вбрасывание состоится в 14.30 по московскому времени.
Чешская сборная лидирует в турнирной таблице, имея в своем активе шесть очков после двух игр. Подопечные Игоря Ларионова с пятью очками располагаются на второй строчке.
Ранее сообщалось, что президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк похвалил вратаря сборной России Ярослава Аскарова после матча против Швеции