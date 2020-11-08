Орловский победил судейским решением канадца Босера на UFC Fight Nights
Вадим Балканов
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Белорусский боец смешанных единоборств (ММА) Андрей Орловский победил канадца Таннера Боссера на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Nights, который проходит в Лас-Вегасе.
Поединок продлился все три раунда и завершился победой 41-летнего спортсмена единогласным судейским решением: 29-28, 29-28, 29-28.
Для Орловского эта победа стала 30-й в профессиональной карьере.
Напомним, что в главном противостоянии ивента сойдутся Тиаго Сантос и Гловер Тейшейра, претендовавшие в свое время на чемпионский пояс организации.
Ранее сообщалось, что Конор Макгрегор по ошибке сместил россиянина Хабиба Нурмагомедова и возглавил рейтинг лучших бойцов MMA (Pound-for-Pound).