Орловский победил судейским решением канадца Босера на UFC Fight Nights

Белорусский боец смешанных единоборств (ММА) Андрей Орловский победил канадца Таннера Боссера на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Nights, который проходит в Лас-Вегасе.

Поединок продлился все три раунда и завершился победой 41-летнего спортсмена единогласным судейским решением: 29-28, 29-28, 29-28.

Для Орловского эта победа стала 30-й в профессиональной карьере.

Напомним, что в главном противостоянии ивента сойдутся Тиаго Сантос и Гловер Тейшейра, претендовавшие в свое время на чемпионский пояс организации.

Ранее сообщалось, что Конор Макгрегор по ошибке сместил россиянина Хабиба Нурмагомедова и возглавил рейтинг лучших бойцов MMA (Pound-for-Pound).