Бывший пресс-атташе сборной предложил Дзюбе искупить вину за слитое видео
Вадим Балканов
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Бывший пресс-атташе сборной России по футболу Илья Казаков в своем Telegram-канале предложил нападающему петербургского «Зенита» Артему Дзюбе искупить вину за слитое интимное видео благотворительностью.
По его мнению, 32-летний форвард может потратить месячную зарплату на еду для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, или же отработать волонтером в онкологической больнице.
Казаков отметил, что инициатива в данном случае должна исходить от Дзюбы, и что его извинения не должны перейти в покаяние.
Напомним, что в интернете появилось интимное видео, на котором капитан сборной России занимается самоудовлетворением.
Ранее сообщалось, что Василий Уткин поделился мнением о сливе интимного видео с Артемом Дзюбой.