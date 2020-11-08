Бывший пресс-атташе сборной предложил Дзюбе искупить вину за слитое видео

Бывший пресс-атташе сборной России по футболу Илья Казаков в своем Telegram-канале предложил нападающему петербургского «Зенита» Артему Дзюбе искупить вину за слитое интимное видео благотворительностью.

По его мнению, 32-летний форвард может потратить месячную зарплату на еду для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, или же отработать волонтером в онкологической больнице.

Казаков отметил, что инициатива в данном случае должна исходить от Дзюбы, и что его извинения не должны перейти в покаяние.

Напомним, что в интернете появилось интимное видео, на котором капитан сборной России занимается самоудовлетворением.

Ранее сообщалось, что Василий Уткин поделился мнением о сливе интимного видео с Артемом Дзюбой.