Мостовой поддержал Тедеско после ничьей с «Уралом»

Бывший полузащитник испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался об игре московского «Спартака» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Чемпионат».

По его мнению, ничего страшного для красно-белых после ничьей с «Уралом» не произошло.

Экс-футболист выразил поддержку наставнику столичного клуба Доменико Тедеско и отметил, что команде все-таки стоит воспользоваться преимуществом в виде отсутствия еврокубковых матчей в осенней части чемпионата.

Ранее сообщалось, что главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев выступил против флэш-интервью после матчей.