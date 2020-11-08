Художник по костюмам оценила внешность Трусовой
Карен Саркисян
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Художник по костюмам Наталия Большакова оценила внешность российской фигуристки Александры Трусовой, передает «Спорт-Экспресс».
По словам художника, внешне Трусова изменилась сильно в лучшую сторону. Большакова отмечает, что если в прошлом году фигуристка была ребенком, то сейчас превратилась в юную красивую девушку.
«Смена дизайнера, который делал ей костюмы для выступлений, мне однозначно понравилась», — сказала она.
Александра Трусова — вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров.
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