Художник по костюмам оценила внешность Трусовой

Художник по костюмам Наталия Большакова оценила внешность российской фигуристки Александры Трусовой, передает «Спорт-Экспресс».

По словам художника, внешне Трусова изменилась сильно в лучшую сторону. Большакова отмечает, что если в прошлом году фигуристка была ребенком, то сейчас превратилась в юную красивую девушку.

«Смена дизайнера, который делал ей костюмы для выступлений, мне однозначно понравилась», — сказала она.

Александра Трусова — вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров.

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