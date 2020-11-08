Бой UFC Vegas 13 Хейниш — Аллен не состоится
Карен Саркисян
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Бой турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Vegas 13 в среднем весе между американскими бойцами смешанных единоборств (MMA) Йеном Хейнишем и Бренданом Алленом, не состоится, сообщает официальный сайт UFC.
По сообщениям источника, бой отменен из-за положительного теста на коронавирус у члена команды Йена Хейниша.
Напомним, что главным событием UFC Vegas 13 станет бой Тиаго Сантос — Гловер Тейшейр.
Турнир пройдет 8 ноября на арене Apex в Лас-Вегасе.
Ранее сообщалось, что боец ММА Харитонов нокаутировал Томпсона.