Бой UFC Vegas 13 Хейниш — Аллен не состоится

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Бой турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Vegas 13 в среднем весе между американскими бойцами смешанных единоборств (MMA) Йеном Хейнишем и Бренданом Алленом, не состоится, сообщает официальный сайт UFC.

По сообщениям источника, бой отменен из-за положительного теста на коронавирус у члена команды Йена Хейниша.

Напомним, что главным событием UFC Vegas 13 станет бой Тиаго Сантос — Гловер Тейшейр.

Турнир пройдет 8 ноября на арене Apex в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что боец ММА Харитонов нокаутировал Томпсона.