Тест на коронавирус спортивного директора «Тамбова» показал отрицательный результат

Повторный тест на коронавирус спортивного директора «Тамбова» Павла Худякова показал отрицательный результат, сообщает ТАСС.

По словам Худякова, первый тест, который он сдавал 6-го ноября, дал отрицательный результат. Директор отмечает, что 9-го ноября его ждет повторное тестирование.

«Если и тогда ничего не выявится, то я обязательно приду на следующий матч клуба», — сказал он.

Напомним, что в СМИ появилась информация, что Худяков заболел коронавирусом и у него поражено 25% легких.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» одержал гостевую победу над «Тамбовом» в матче 14-го тура РПЛ.