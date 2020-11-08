Тест на коронавирус спортивного директора «Тамбова» показал отрицательный результат
Карен Саркисян
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Повторный тест на коронавирус спортивного директора «Тамбова» Павла Худякова показал отрицательный результат, сообщает ТАСС.
По словам Худякова, первый тест, который он сдавал 6-го ноября, дал отрицательный результат. Директор отмечает, что 9-го ноября его ждет повторное тестирование.
«Если и тогда ничего не выявится, то я обязательно приду на следующий матч клуба», — сказал он.
Напомним, что в СМИ появилась информация, что Худяков заболел коронавирусом и у него поражено 25% легких.
Ранее сообщалось, что «Ахмат» одержал гостевую победу над «Тамбовом» в матче 14-го тура РПЛ.