Олимпийский чемпион Тищенко добился восьмой победы на профессиональном ринге

Олимпийский чемпион Евгений Тищенко добился восьмой победы на профессиональном ринге, передает официальный сайт Федерации бокса России.

По словам Тищенко, он не взвинчивал темп, растягивал бой на более длительную дистанцию и не ожидал, что так быстро все закончится. По видеозаписям я так и не понял, в каком стиле будет боксировать Джон. Была задача прочувствовать, посмотреть и уже с четвертого, пятого раунда начинать активные действия, но получилось так, как получилось. WBO European у меня, двигаемся дальше. Думаю, что рядом хорошие и большие бои», — передает слова Тищенко официальный сайт Федерации бокса России.

Напомним, что Тищенко одержал победу техническим нокаутом во втором раунде поединка за титул WBO European в первом тяжелом весе над британским боксером Джоном Маккаллумом.

Ранее сообщалось, что боец ММА Харитонов нокаутировал Томпсона.