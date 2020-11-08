Ветеран ММА рассказал о своем отношении к Демократической партии США
Александр Белинин
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Ветеран смешанных единоборств (ММА) Олег Тактаров рассказал о своем отношении к Демократической партии Соединенных Штатов Америки (США), передает Sport24.
По словам Тактарова, то, что демократы связаны с педофилией, торговлей органами и детьми, говорят давно и это известные истории. Боец считает, что всем известно, педофилия — распространенное явление среди руководителей правительства.
«Демократы вложили в выборы все последние деньги, которые заработали на торговле людьми», — добавил он.
Напомним, что представитель Демократической партии Джо Байден на данный момент побеждает на выборах президента США.
Ранее сообщалось, что Тактаров выбрал лучшего для России президента США.