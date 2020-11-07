Глава «Уфы»: в России есть коррумпированные судьи

Председатель совета директоров футбольного клуба «Уфа» Ростислав Мурзагулов оценил работу российских судей, передает Sport24.

По словам главы «Уфы», если не навести порядок с судейством, то можно будет убить российский футбол. Мурзагулов считает, что в России должны серьезно задумываться о судействе и возможно, даже на государственном уровне.

«С этим давно пора что-то делать. И попытки предпринимаются. Наши компетентные люди разберутся», — сказал он.

Напомним, что судья Михаил Вилков признался, что дал ложные показания Контрольно-дисциплинарному комитету Российского футбольного союза (КДК РФС), оценивая свою работу в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между футбольным клубом «Краснодар» и казанским «Рубином» (3:1).

Ранее сообщалось, что «Спартак» поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ.