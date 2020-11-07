Загитова упала после тройного флипа во время показательного номера

Действующая олимпийская чемпионка в женском одиночном фигурном катании Алина Загитова сорвала тройной флип во время проката показательного номера на гала-концерте фестиваля «Влюбленные в фигурное катание». Об этом сообщает Sports.ru.

18-летняя спортсменка, приостановившая свою профессиональную карьеру в декабре 2019 года, после выполнения элемента сделала степ-аут и упала.

Напомним, что Загитова исполняла свою произвольную программу Outro, поставленную в прошлом сезоне.

Ранее сообщалось, что серебряный призер Олимпийских игр в парном катании Марина Черкасова высказалась о травме двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой.