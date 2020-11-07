Тедеско: «Спартак» обязан был побеждать «Урал»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал ничью в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбургского «Урала». Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, любое касание игроков столичной команды приводило к свисткам арбитров.

«Мы обязаны были побеждать «Урал». Был ли фол перед вторым голом? Не знаю, это вам судить», — сказал Тедеско.

Ранее сообщалось, что «Спартак» поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ.