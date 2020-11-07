Медведев вышел в финал теннисного турнира в Париже
Вадим Балканов
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Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал теннисного турнира в Париже.
23-летний уроженец Москвы в полуфинальном поединке встретился с 29-летним канадцем Милошем Раоничем.
Поединок продолжался 1 час 38 минут и завершился уверенной победой Медведева в двух сетах — 6:4, 7:6.
Россиянин совершил три двойные ошибки, оформил семь подач навылет и спас 86% брейкпойнтов.
Ранее сообщалось, что Новак Джокович обеспечил себе первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) по итогам сезона 2020 года.