«Спартак» поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ

Московский «Спартак» упустил победу над екатеринбургским «Уралом» в матче 14-го тура чемпионата России.

После этой игры подопечные Доменико Тедеско набрали 28 очков и опередили петербургский «Зенит», у которого 27 очков и игра в запасе.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, что сине-бело-голубые проведут свою игру 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) 8 ноября. Их соперником станет «Краснодар».



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