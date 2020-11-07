«Спартак» упустил победу над «Уралом» в матче РПЛ

Московский «Спартак» упустил победу над екатеринбургским «Уралом» в матче 14-го тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась вничью — 2:2. На шестой минуте отличился нападающий красно-белых Александр Соболев, но уже спустя пять минут Павел Погребняк восстановил равновесие в счете. В добавленное к первому тайму время Соболев реализовал 11-метровый удар и оформил дубль. От поражения хозяев спас полузащитник Рафал Аугустыняк, забивший мяч на 60-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 14 туров «Спартак» (28 очков) занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), уступая лидирующему московскому ЦСКА по дополнительным показателям. При этом у армейцев есть игра в запасе. «Урал» (15) располагается на 11-й строчке.

В следующем туре «Спартак» примет московское «Динамо», а «Урал» на выезде встретится с волгоградским «Ротором».

Ранее сообщалось, что Погребняк забил девятый мяч «Спартаку» в своей карьере.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур

«Урал» (Екатеринбург) — «Спартак» (Москва) — 2:2

Голы: 0:1 — Соболев, 6; 1:1 — Погребняк, 11; 1:2 — Соболев, 45+2 (пенальти); 2:2 — Аугустыняк, 60.