Бывшая первая ракетка мира решил продать виллу вместе с матерью

Бывший теннисист Борис Беккер выставил на продажу виллу вместе со своей 85-летней матерью Эльвирой Беккер, сообщает RNZ.

Как сообщает издание, площадь дома в родном городе Лаймене составляет 449 квадратных метров, а территория — 825 квадратных метров. Экс-спортсмен хочет выручить за недвижимость €1,97 млн. При этом, согласно условию предлагаемого контракта, покупатель не имеет права выселять мать Беккера до ее смерти.

В агентстве недвижимости отказались комментировать странный пункт договора, отметив, что продажу виллы хотели провести как можно незаметнее, чтобы не возникало лишних вопросов.

Дом считается одним из объектов недвижимости, которые Беккер не задекларировал в рамках дела о банкротстве в 2017 году. По версии следствия, у бывшей первой ракетки мира есть доля в бизнесе, банковские счета и несколько объектов недвижимости в Лондоне и Германии. Ему грозит до семи лет тюрьмы.

Ранее Беккер призвал снять карантин в Германии.