«Урал» и «Спартак» объявили составы на матч РПЛ
Антон Борисов
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Екатеринбургский «Урал» и московский «Спартак» определились со стартовыми составами на матч 14-го тура чемпионата России.
Стартовый состав «Урала»: Помазун, Рыков, Кулаков, Страндберг, Золотов, Йовичич, Бикфалви, Егорычев, Эль-Кабир, Августиняк, Погребняк.
Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Крал, Мозес, Соболев, Понсе, Ларссон.
Встреча между «Уралом» и «Спартаком» пройдет в Екатеринбурге. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 14.00 мск.
Ранее президент «Урала» Григорий Иванов поделился ожиданиями от матча против «Спартака».