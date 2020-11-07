Валуев предложил финансово наказать российские клубы за провал в еврокубках

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев высказался о выступлении российских клубов в еврокубках.

Петербургский «Зенит», московский «Локомотив», «Краснодар» и столичный ЦСКА после трех туров не одержали ни одной победы. В общей сложности команды Российской премьер-лиги (РПЛ) набрали в Лиге чемпионов и Лиге Европы шесть очков.

Парламентарий считает, что команды следует наказать финансово.

«Во все времена было так: если ты проигрываешь — это напрямую сказывается на твоем кошельке, независимо от вида спорта. Здесь должно быть так же», — посчитал он, добавив, что речь идет о государственных деньгах, попадающих в частные клубы», — цитирует Валуева Sport24.

Бывший спортсмен добавил, что речь идет о государственных деньгах, которые попадают в частные клубы.

Ранее экс-главный тренер сборной России Фабио Капелло объяснил неудачное выступление российских клубов в еврокубках.