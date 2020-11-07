Месси предложат отказаться от прежней зарплаты в «Барселоне»

Кандидат на пост президента каталонской «Барселоны» Антони Фрейкса рассказал о том, что он предложит отказаться форварду Лионелю Месси от прежней зарплаты в клубе.

«Мы не станем убеждать Месси. Наша цель — определиться с приоритетами каждой из сторон, что хочет «Барса», а что Лионель», — сказал Фрейкса в эфире YouTube-канала El Curubito.



Напомним, аргентинец выступает за клуб с 2003 года.

Ранее сообщалось о том, что Месси хочет уйти из «Барселоны» после сезона-2020/21.