Английский футбольный клуб пошутил над выборами в США
Андрей Черников
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Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Саутгемптон» пошутил над выборами президента США.
Напомним, сейчас «святые» занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В своем Twitter клуб опубликовал таблицу чемпионата.
«Остановите подсчет», — гласит подпись к фотографии.
Данная фраза является отсылкой к выборам президента США. На данный пост претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Действующий глава государства заявлял, что в ряде штатов голоса подсчитаны неверно. Также он призывал остановить подсчет голосов в некоторых штатах.
Ранее «Брайтон» и «Бернли» сыграли вничью в матче АПЛ.
STOP THE COUNT pic.twitter.com/rS94knWEhO— Southampton FC (@SouthamptonFC) November 6, 2020