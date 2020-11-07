Английский футбольный клуб пошутил над выборами в США

Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Саутгемптон» пошутил над выборами президента США.

Напомним, сейчас «святые» занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В своем Twitter клуб опубликовал таблицу чемпионата.

«Остановите подсчет», — гласит подпись к фотографии.

Данная фраза является отсылкой к выборам президента США. На данный пост претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Действующий глава государства заявлял, что в ряде штатов голоса подсчитаны неверно. Также он призывал остановить подсчет голосов в некоторых штатах.



Ранее «Брайтон» и «Бернли» сыграли вничью в матче АПЛ.