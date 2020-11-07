Наставник сборной Италии заболел после шутки про коронавирус

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Главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини заразился коронавирусом, передает сайт Федерации футбола страны.

Отмечается, что болезнь протекает бессимптомно.

Стоит отметить, что недавно специалист выложил в Instagram шуточную картинку, на которой медсестра спрашивает пациента о том, как он заразился COVID-19. «Смотрел новости», — отвечает больной. Позже Манчини удалил публикацию.

Ранее полузащитник лондонского «Челси» Кай Хаверц заразился коронавирусом.