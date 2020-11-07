Наставник сборной Италии заболел после шутки про коронавирус

Главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини заразился коронавирусом, передает сайт Федерации футбола страны.

Отмечается, что болезнь протекает бессимптомно.

Стоит отметить, что недавно специалист выложил в Instagram шуточную картинку, на которой медсестра спрашивает пациента о том, как он заразился COVID-19. «Смотрел новости», — отвечает больной. Позже Манчини удалил публикацию.



Ранее полузащитник лондонского «Челси» Кай Хаверц заразился коронавирусом.