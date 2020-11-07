Российский боец UFC рассказал о поездке на Украину
Андрей Черников
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Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров рассказал о свое поездке на Украину, передает Sport24.
«Я был недавно на Украине. Не увидел там ни одного человека, который бы плохо сказал о России или о Владимире Путине», — сказал Тактаров.
Также спортсмен отметил, что, несмотря на политику, обычные украинцы живут так, как жили.
Ранее Конор Макгрегор назвал причину своего последнего ухода из UFC.