Российский боец UFC рассказал о поездке на Украину

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров рассказал о свое поездке на Украину, передает Sport24.

«Я был недавно на Украине. Не увидел там ни одного человека, который бы плохо сказал о России или о Владимире Путине», — сказал Тактаров.

Также спортсмен отметил, что, несмотря на политику, обычные украинцы живут так, как жили.



Ранее Конор Макгрегор назвал причину своего последнего ухода из UFC.