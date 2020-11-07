Наставник «Монако» рассказал о восстановлении Головина
Андрей Черников
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Наставник «Монако» Нико Ковач рассказал о со восстановлении россиянина Александра Головина, передает сайт команды.
Напомним, в конце августа футболист получил травму подколенного сухожилия.
«Вместе с медперсоналом следим за Александром. Самое главное — его восстановление на 100% и отсутствие рецидива. Именно поэтому мы не торопимся», — сказал Ковач.
Ранее сообщалось о том, что Головин сможет вернуться в общую группу к середине ноября.