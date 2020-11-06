Хоккеист Панарин расписался с Алисой Знарок

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» и сборной России Артемий Панарин расписался с Алисой Знарок. Об этом сообщила дочь главного тренера московского «Спартака» в Instagram.

По ее словам, церемония бракосочетания состоится после того, как будут сняты ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией.

Также Знарок заявила, что вскоре планирует взять фамилию мужа.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин поделился мнением об эмоциях форварда «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова после победы в Кубке Стэнли.