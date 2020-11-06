РПЛ опубликовала заявление о ситуации в «Динамо»

Российская премьер-лига (РПЛ) на своем официальном сайте опубликовала заявление о ситуации в московском «Динамо».

Оперативный штаб предоставил сведения о том, что в стане бело-голубых в течение недели было проведено два тестирования на коронавирус, по результатам которого среди игроков и членов тренерского штаба зараженных не выявлено.

При этом голкипер Антон Шунин, имеющий симптомы ОРВИ, в настоящее время изолирован от команды.

Напомним, что следующий матч динамовцы проведут дома 8 ноября против «Локомотива».

Ранее сообщалось, что у бывшего игрока московского «Спартака» Виктора Самохина выявлен рак желудка.