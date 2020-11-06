Обляков отказался искать отмазки после поражения ЦСКА в Лиге Европы

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков прокомментировал поражение в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Фейеноорда». Его слова передает пресс-служба армейцев.

По его мнению, неудача в прошедшей игре была обидной.

«Более-менее равная игра была. К сожалению, за десять минут три мяча пропустили. Такое бывает, это футбол.

График у всех одинаковый, все играют по два раза в неделю. Это не отмазка. Нужно забыть эту игру, переключиться на «Ростов» и готовиться к нему», — сказал Обляков.

Ранее сообщалось, что главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц оценил шансы Антона Шунина сыграть против «Локомотива».