Канадский хоккеист назвал главный стереотип о россиянах

Капитан казахстанского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Барыс» Даррен Диц рассказал о главном стереотипе о россиянах.

Спортсмен заявил, что за рубежом жителей России считают грубыми и жесткими. Хоккеист считает, что это связано со звучанием русского языка. По словам канадца, его мнение изменилось, когда он начал учить язык.

«Когда ты понимаешь контекст, это вообще не так. Но это стереотип, не знаю, почему он устоялся. Получив возможность общаться с людьми, я быстро убедился, что россияне добрые и приветливые», — цитирует Дица Sport24.

Канадец выступает за «Барыс» с 2017 года. В 2019-м он получил гражданство Казахстана и будет выступать за сборную.

Ранее бывший защитник московского «Локомотива» Бенедикт Хеведес высказался об одном из классических стереотипов о русских.