Азербайджанского футболиста избили в Москве

Азербайджанский футболист Ален Аскеров стал жертвой нападения в Москве, сообщает ТАСС.

Как заявил источник в правоохранительных органах, инцидент произошел утром 5 ноября около станции метро «Рижская». Экс-игрока саранской «Мордовии» доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

В разговоре с сотрудниками правоохранительных органов Аскеров сообщил, что знает личность нападавшего, однако спортсмен отказался называть его имя. Также он не стал писать заявление.

Ранее сообщалось, что футболиста до смерти избили одноклубники за ошибку на поле.