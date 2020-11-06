Бывший генеральный директор «Локомотива» назвал главного тренера ЦСКА плотником

В матче третьего тура группового этапа Лиги Европы московский ЦСКА проиграл нидерландскому «Фейеноорду».

Встреча проходила в Роттердаме и завершилась со счетом 3:1.

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус на своей странице в Twitter подвел итоги игры.

«Ну, Гончаренко против Дика Николаевича — все равно что плотник супротив столяра», — написал он.

Напомним, что в следующем туре ЦСКА примет «Фейеноорд» в Москве.

Футбол. Лига Европы. Группа K. 3-й тур

«Фейеноорд» (Роттердам, Нидерланды) — ЦСКА (Москва, Россия) — 1:3

Голы: 1:0 — Хапс, 63; 2:0 — Кекчю, 71; 3:0 — Гертрейда, 72; 3:1 — Сенеси (автогол), 79.

Ранее ЦСКА и «Фейеноорд» объявили стартовые составы на матч Лиги Европы.