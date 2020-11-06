Бывший генеральный директор «Локомотива» назвал главного тренера ЦСКА плотником
В матче третьего тура группового этапа Лиги Европы московский ЦСКА проиграл нидерландскому «Фейеноорду».
Встреча проходила в Роттердаме и завершилась со счетом 3:1.
Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус на своей странице в Twitter подвел итоги игры.
«Ну, Гончаренко против Дика Николаевича — все равно что плотник супротив столяра», — написал он.
Напомним, что в следующем туре ЦСКА примет «Фейеноорд» в Москве.
Футбол. Лига Европы. Группа K. 3-й тур
«Фейеноорд» (Роттердам, Нидерланды) — ЦСКА (Москва, Россия) — 1:3
Голы: 1:0 — Хапс, 63; 2:0 — Кекчю, 71; 3:0 — Гертрейда, 72; 3:1 — Сенеси (автогол), 79.
Ранее ЦСКА и «Фейеноорд» объявили стартовые составы на матч Лиги Европы.
Ну Гончаренко против Дика Николаевича все равно что плотник супротив столяра— Илья Геркус (@ilgerkus) November 5, 2020