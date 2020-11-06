Полузащитник ЦСКА прокомментировал поражение в Лиге Европы от «Фейеноорда»

В матче третьего тура группового этапа Лиги Европы московский ЦСКА проиграл нидерландскому «Фейеноорду».

Встреча проходила в Роттердаме и завершилась со счетом 3:1.

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев после игры прокомментировал поражение своей команды, передает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

По словам полузащитника, можно списывать поражение ЦСКА на функциональную подготовку. Кучаев отмечает, что у московской команды многое не получилось и много подходов не было доведено до завершения.

«Сыграли не лучшим образом. Было много ошибок, которые привели к пропущенным мячам», — сказал он.

Напомним, что в следующем туре ЦСКА примет «Фейеноорд» на «ВЭБ Арене».

Футбол. Лига Европы. Группа K. 3-й тур

«Фейеноорд» (Роттердам, Нидерланды) — ЦСКА (Москва, Россия) — 1:3

Голы: 1:0 — Хапс, 63; 2:0 — Кекчю, 71; 3:0 — Гертрейда, 72; 3:1 — Сенеси (автогол), 79.

Ранее ЦСКА и «Фейеноорд» объявили стартовые составы на матч Лиги Европы.