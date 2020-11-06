Полузащитник ЦСКА рассказал о травме Фернандеса

В матче третьего тура группового этапа Лиги Европы московский ЦСКА проиграл нидерландскому «Фейеноорду».

Встреча проходила в Роттердаме и завершилась со счетом 3:1.

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев после игры рассказал о травме своего партнера по команде Марио Фернандеса, передает «Матч ТВ».

Напомним, что Фернандес на 31-й минуте покинул поле из-за травмы.

По словам полузащитника, информации по Фернандесу нет. Кучаев отмечает, что защитник почувствовал боль в мышце задней поверхности бедра и решил перестраховаться.

«В Москве Марио сделает обследование, и там станет ясно», — сказал он.

Напомним, что в следующем туре ЦСКА примет «Фейеноорд» на «ВЭБ Арене».

Футбол. Лига Европы. Группа K. 3-й тур

«Фейеноорд» (Роттердам, Нидерланды) — ЦСКА (Москва, Россия) — 1:3

Голы: 1:0 — Хапс, 63; 2:0 — Кекчю, 71; 3:0 — Гертрейда, 72; 3:1 — Сенеси (автогол), 79.

Ранее ЦСКА и «Фейеноорд» объявили стартовые составы на матч Лиги Европы.