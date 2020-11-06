Агент раскритиковал тренера ЦСКА после поражения в Лиге Европы
В матче третьего тура группового этапа Лиги Европы московский ЦСКА проиграл нидерландскому «Фейеноорду».
Встреча проходила в Роттердаме и завершилась со счетом 3:1.
Футбольный агент Дмитрий Селюк после игры на своей странице в Twitter раскритиковал тренера ЦСКА Виктора Гончаренко.
Агент задается вопросом, на какую сумму ЦСКА еще надо купить игроков, чтобы побеждать в Лиге Европы. По мнению Селюка, в своей группе ЦСКА должен быть на первом месте и досрочно выйти в плей-офф.
«Хотел Гончаренко уехать в Белоруссию — пусть едет, не держите. Для ЦСКА так будет лучше», — написал он.
Напомним, что в следующем туре ЦСКА примет «Фейеноорд» в Москве.
Футбол. Лига Европы. Группа K. 3-й тур
«Фейеноорд» (Роттердам, Нидерланды) — ЦСКА (Москва, Россия) — 1:3
Голы: 1:0 — Хапс, 63; 2:0 — Кекчю, 71; 3:0 — Гертрейда, 72; 3:1 — Сенеси (автогол), 79.
Ранее ЦСКА и «Фейеноорд» объявили стартовые составы на матч Лиги Европы.
На сколько еще надо купить игроков ЦСКА, чтобы хотя бы в Лиге Европы иметь возможность кого-то обыграть? В этой группе ЦСКА должен был быть на первом месте и досрочно выйти в плей-офф. Хотел Гончаренко уехать в Беларусь - пусть едет, не держите. Поверьте, для ЦСКА так будет лучше https://t.co/5QPY3vYOZJ— Dimitry Seluk (@dmitriseluk) November 5, 2020