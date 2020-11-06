Агент раскритиковал тренера ЦСКА после поражения в Лиге Европы

В матче третьего тура группового этапа Лиги Европы московский ЦСКА проиграл нидерландскому «Фейеноорду».

Встреча проходила в Роттердаме и завершилась со счетом 3:1.

Футбольный агент Дмитрий Селюк после игры на своей странице в Twitter раскритиковал тренера ЦСКА Виктора Гончаренко.

Агент задается вопросом, на какую сумму ЦСКА еще надо купить игроков, чтобы побеждать в Лиге Европы. По мнению Селюка, в своей группе ЦСКА должен быть на первом месте и досрочно выйти в плей-офф.

«Хотел Гончаренко уехать в Белоруссию — пусть едет, не держите. Для ЦСКА так будет лучше», — написал он.

Напомним, что в следующем туре ЦСКА примет «Фейеноорд» в Москве.

Футбол. Лига Европы. Группа K. 3-й тур

«Фейеноорд» (Роттердам, Нидерланды) — ЦСКА (Москва, Россия) — 1:3

Голы: 1:0 — Хапс, 63; 2:0 — Кекчю, 71; 3:0 — Гертрейда, 72; 3:1 — Сенеси (автогол), 79.

Ранее ЦСКА и «Фейеноорд» объявили стартовые составы на матч Лиги Европы.