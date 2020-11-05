«Тамбов» и «Кубань» могут объединиться в РПЛ

Спортивный журналист Илья Казанов в своем Telegram-канале рассказал о возможном объединении футбольных клубов «Тамбов» и «Кубань» в Российской премьер-лиге (РПЛ).

По словам журналиста, после попыток объединения с «Нижним Новгородом» и саранской «Мордовией», «Тамбов» пытается договориться о спасении клуба путем объединения с краснодарской «Кубанью». Казаков отмечает, что говорил с футбольными чиновниками, которые не понимают, как может произойти объединение.

«Переезд команд в другой город случался. А сохранение места в РПЛ — нет.

Если стадион в Тамбове не будет реконструирован до Нового года, то «Тамбов» автоматически займет последнее место в чемпионате», — написал он.

Напомним, что после 13 туров Российской премьер-лиги первое место в турнирной таблице занимает ЦСКА (28). На втором месте — петербургский «Зенит» (27). Третье место — московский «Спартак» (27). «Тамбов» имеет 12 очков и идет на 12 месте.

Ранее сообщалось, что игрок «Тамбова» Тетрашвили не принес извинения Шиманьскому за грубый фол.