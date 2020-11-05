Россия обыграла Финляндию в стартовом матче Кубка Карьяла
Андрей Черников
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Сборная России по хоккею обыграла Финляндию в стартовом матче Кубка Карьяла.
Встреча завершилась со счетом 6:2.
В составе российской сборной отличились Родион Амиров, Марат Хуснутдинов, Илья Сафонов, Даниил Чайка, Егор Чинахов и Егор Афанасьев. За Финляндию шайбы забросили Эльмери Эронен и Ере Саллинен.
Хоккей. Кубок Карьяла.
Россия — Финляндия — 6:2 (3:0; 1:2; 1:1)
1:0 — Амиров, 1:42
2:0 — Хуснутдинов (Чайка), 11:21
3:0 — Сафонов (Подколзин, Афанасьев), 16:53
3:1 — Эронен (Пельтола), 22:53
4:1 — Чайка (Афанасьев, Подколзин), 35:47
5:1 — Чинахов (Сафонов, Грошев), 38:20
5:2 — Саллинен (Кемиляйнен), 40:46
6:2 — Афанасьев (Мухамадуллин, Чистяков), 52:01
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