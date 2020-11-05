Отец игрока ЦСКА рассказал о работе клуба с воспитанниками
Коба Марадишвили, отец игрока московского ЦСКА Константина Марадишвили, рассказал о работе армейского клуба с воспитанниками, передает «Матч ТВ».
По словам Марадишвили-старшего, главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, президент Евгений Гинер и генеральный директор Роман Бобаев всегда идут навстречу воспитанникам клуба.
«Большое им спасибо. Развитие ЦСКА при Евгении Гинере — пример для других клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). Иметь семь воспитанников в основной обойме команды — это великое дело», — сказал он.
Напомним, что после 13 туров Российской премьер-лиги первое место в турнирной таблице занимает ЦСКА (28). На втором месте — петербургский «Зенит» (27). Третье место — московский «Спартак» (27).
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