Бывший тренер «Динамо» назвал самых ярких игроков РПЛ

Бывший тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев назвал самых ярких игроков Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «РИА» Новости.

По словам тренера, футбол превращается в более работоспобоную игру и все должны много бегать, отбирать мячи, биться с соперниками. Кобелев отмечает, что в РПЛ осталось мало футболистов, которые могут сыграть нестандартно.

«Сегодня — это Хвича Кварацхелия из казанского «Рубина». В московском ЦСКА — это Алан Дзагоев, Никола Влашич и Константин Кучаев. в РПЛ мало футболистов, которые могут взорвать игру, одним движением ее перевернуть. Такие игроки — как вишенка на торте», — сказал он.

Напомним, что после 13 туров Российской премьер-лиги первое место в турнирной таблице занимает ЦСКА (28). На втором месте — петербургский «Зенит» (27). Третье место — московский «Спартак» (27).

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