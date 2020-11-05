Жена Малкина поделилась соблазнительным фото

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Анна Кастерова, жена хоккеиста Евгения Малкина, выложила в Instagram соблазнительную фотографию.

«Огонь?» — подписала снимок Анна.

«Не огонь, а пожар», — ответил один из подписчиков.

Ранее Кастерова похвасталась фотографией шикарной фигуры.

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огонь?

Публикация от Anna Kasterova (@anna_kasterova)