Родченков: когда работаешь на Путина, нельзя говорить «нет»

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков рассказал о работе в Московской антидопинговой лаборатории.

«Когда работаешь на Владимира Путина, нельзя говорить «нет». Думаю, умные люди во всем мире видят, что происходит с теми, кто игнорирует приказы Путина», — цитирует Родченкова Evening Standard.

Экс-глава лаборатории заявил, что он был вынужден участвовать в махинациях с допинг-пробами российских спортсменов, так как этого «требовало начальство».

Ранее Родченков высказался о слушаниях по делу WADA и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS).