Гол Сулейманова претендует на звание лучшего в третьем туре Лиги чемпионов

Гол нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова претендует на звание лучшего в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов, сообщается на странице Союза европейских футбольных ассоциаций в Twitter.

Форвард отличился ударом со штрафного в гостевой встрече против «Севильи», которая завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Также на награду претендуют гол форварда менхенгладбахской «Боруссии» Алессан Плеа в матче с донецким «Шахтером» (6:0), мяч Лаутаро Мартинеса во встрече с мадридским «Реалом» (2:3) и гол Луиша Диаса в игре «Порту» — «Марсель» (3:0).

Ранее Сулейманов прокомментировал поражение в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.