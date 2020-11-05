Безголевая серия Дзюбы достигла 657 минут

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба не забил в прошедшем матче третьего тура Лиги чемпионов против римского «Лацио», проведя на поле все 90 минут.

Таким образом, 32-летний форвард не может поразить ворота соперников на протяжении последних 657 минут. Последний гол на счету Дзюбы был оформлен в ворота «Уфы» 26 сентября.

После этого россиянин сыграл девять игр (шесть за клуб и три за национальную сборную), но так и не смог в них отличиться.

Ранее сообщалось, что ащитник «Зенита» Вячеслав Караваев остался недоволен ничьей с «Лацио».