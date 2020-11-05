Наставник «Лацио» оценил итог матча с «Зенитом» как закономерный
Вадим Балканов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Главный тренер римского «Лацио» Филипе Индзаги высказался после матча против петербургского «Зенита» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает Sports.ru.
По его словам, ничья — логичный исход по такому стечению обстоятельств.
«Игра была непростой.
В первом тайме «Зенит» вел, потом мы отыгрались. Думаю, что результат абсолютно закономерен», — сказал Индзаги.
Ранее сообщалось, что главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о составе римского «Лацио» .